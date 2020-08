Klimaschützer protestierten gegen Gazprom und Co

„Letztes Jahr sprachen alle bei den Festspielen über Klimaschutz, bei den Sponsoren hat sich aber bis dieses Jahr leider nichts geändert“, hieß es in einer Aussendung nach der Aktion. Konzerne wie Gazprom, Audi und OMV seien Spitzenreiter im Erschließen und Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Nestle sei der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern und schon öfter für die Zerstörung des klimarelevanten Regenwaldes in Kritik gestanden. Und Siemens kooperiere mit dem indischen Adani-Konzern, der in Australien eine der weltweit größten Steinkohleminen baue.