Mann (79) auf Schutzweg in Imst von Auto erfasst

Mann erlag seinen schweren Verletzungen

Der in Tirol wohnhafte Türke blieb verletzt am Boden liegen. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt, der Mann erstversorgt und mit Verdacht auf Schädelbasisbruch ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Von dort wurde er weiter in die Klinik Innsbruck überstellt, wo er aber nach massiven Hirnblutungen den Kampf um sein Leben verlor und seinen schweren Verletzungen erlag.