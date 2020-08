Tennis am Dach: Federer lässt Teenies ausflippen

In einem Video ist zu sehen, wie sich Federer überraschend den beide Mädchen vorstellt und mit ihnen zwischen den Terrasse zu spielen beginnt. Das Video wird einem Spot für den Pasta-Hersteller Barilla dienen. Nach dem Match zwischen den Dachterrassen speist das Trio mit Barilla-Nudeln. Auf die Mädchen wartet eine weitere Überraschung. Federer kündigt an, dass die beiden in der Tennisakademie von Rafael Nadal trainieren dürfen.