DTM-Rückkehrer Lucas Auer sucht Antworten

Der Abschied von Mercedes aus den Deutschen Tourenwagen-Masters war auch der Abschied für Lucas Auer. Der Tiroler, der 2017 bereits einen Formel-1-Test absolviert hatte, versuchte sein Glück in der japanischen Formel-Super-Serie. Keine leichte Zeit, aber eine lehrreiche. Heute kehrt Luggi in Spa (Bel) in die DTM zurück - diesmal mit einem BMW statt mit einem „Stern“.