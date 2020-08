Pumpspeicher nimmt Fahrt auf: Bürger reden mit

Ganz im Stillen und weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit wird hinter den Kulissen kräftig an dem 450 Millionen Euro-Pumpspeicher-Projekt auf der Koralpe gearbeitet. Die Vorbereitungen (20 Fachgutachter untersuchen Auswirkungen in 24 Bereichen) für die Umweltprüfung gehen in die Endphase.