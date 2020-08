Führerschein-Schwindler flog beim Einparken auf

Weil die Stimme eines 47-jährigen Autolenkers bei der Führerscheinkontrolle mindestens ebenso zittrig war, wie seine Hände beim vorherigen Einparkmanöver in der Josefstraße, merkte eine erfahrene Polizistin in St. Pölten , dass da etwas nicht stimmte. Und in der Tat: Der Mann konnte nur einen slowakischen Führerschein vorweisen, der sich nach kurzer Überprüfung ebenso als Fälschung entpuppte, wie jene rumänische Lenkberechtigung, mit welcher der Schwindler bereits Jahre zuvor aufgeflogen war. Noch umfangreicher fiel die Anzeige schließlich aber aus, weil der Mann beim Einparken im Rausch auch noch 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte – und dabei auch eine Hausmauer touchierte!