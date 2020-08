Rummenigge: FIFA-Boss Infantino eigentlich passend

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will die Situation um das IOC-Mitglied Infantino indes genau beobachten. „Der IOC-Ethik- und Compliance-Beauftragte verfolgt die Situation und kann derzeit keine weitere Erklärung abgeben“, hieß es am Freitag in einer IOC-Stellungnahme. „Das IOC betont, dass die Unschuldsvermutung vorherrscht.“ Der Chef des Fußball-Weltverbandes wurde erst im Jänner in das IOC aufgenommen.