1200 Menschen sitzen in Baseballstadion fest

Seit Tagen sitzen rund 1200 Arbeiter in der philippinischen Hauptstadt Manila in einem Baseballstadion fest. Die Menschen hatten ihre Jobs wegen der Corona-Pandemie verloren. Nun warten die Betroffenen auf Transporte in ihre Heimatregionen. Der Regierung zufolge konnten bereits über 4000 Personen das Stadion verlassen.