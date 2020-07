Streik bei Barca! 72-Mio.-Mann will nicht spielen

Wie „Mundo Deportivo“ berichtet, will Arthur in der Königsklasse aber nicht mehr auflaufen. Der 23-Jährige teilte dem Klub mit, dass er in Brasilien im Urlaub bleiben wird und nicht beabsichtigt, nach Europa zurückzukehren. Die Folge: Barcelona greift durch und betont, dass er keine Erlaubnis hat, um in seiner Heimat zu bleiben. Der Klub droht mit harten Strafen.