Tiroler verloren Erspartes mit Südafrika-Deals

Ins Casino, wenn die Beziehung schlecht lief

Die Staatsanwaltschaft klagte einen Gesamtschaden von 443.000 Euro und schweren gewerbsmäßigen Betrug an. „Zeit meines Lebens bin ich ins Casino gegangen, wenn in der Beziehung etwas schief lief“, versuchte der 49-Jährige eine Erklärung zu finden. Ein Strohhalm ist eine bereits eingebrachte Klage des Spielsüchtigen über 386.000 Euro gegen Casinobetreiber in Deutschland. „Falls ich damit Erfolge habe“, versprach der 49-Jährige hoch und heilig, „werde ich das Geld an die Opfer auszahlen.“