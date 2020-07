„Grausig! Das wünsche ich dem ärgsten Feind nicht“

25. Februar 2010: Im Heimspiel gegen die Wiener Austria sieht Naumoski von Schiri Thomas Gangl die gelb-rote Karte. Zu Unrecht, wie Naumoski heute noch überzeugt ist und im Podcast (zu hören oben) erklärt: „Die zweite gelbe Karte habe ich fürs Simulieren bekommen. Dann bin ich so durchgedreht. Ich war wie vom Blitz getroffen. Mir war alles wurscht. Hätte sich mir mein Vater in den Weg gestellt, hätte ich meinen Vater erwürgt. Dann kam mein Mitspieler Robert Waltner und wollte mich beruhigen. Zu diesem Zeitpunkt hab‘ ich gar nicht gewusst, wer das ist. Ich wollte ihm einfach sagen: ‘Schleich dich!‘ Aber es hat so gewirkt, als hätte ich ihn gewürgt.“