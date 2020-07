Jugendliche (17) bei Reitunfall schwer verletzt

Am Sonntagvormittag ein 17-jähriges Mädchen aus dem Salzburger Flachgau bei einem Reitunfall im Innviertel verletzt worden. Die Jugendliche machte in einer Reithalle Übungen mit einem neunjährigen Hengst. Als sie am Rücken des Pferds saß, stieg das Tier plötzlich hoch und überschlug sich. Dabei geriet die Reiterin unter dem Pferd auf dem Sandboden zum Liegen.