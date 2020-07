Kurios: Bayern-Boss verwechselt Neuzugang Sane

„Ich habe heute beim Training festgestellt - es wurden ja Ausdauer-Sprints gemacht - dass Leroy einer der schnellsten in der Mannschaft war. Ich würde sagen zwischen ihm und Robert Lewandowski war immer ein harter Zweikampf, wer zuerst ins Ziel kam“, so Rummenigge bei der Pressekonferenz. Das Problem: Sane war am Donnerstag gar nicht beim ersten Kleingruppen-Training dabei.