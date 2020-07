Tennis-Mama schnappte Küken den Titel weg

Auf dem Weg in ihr drittes Finale en suite hatte die 19-jährige Koller aus Großgmain wie Stummer keinen Satz abgegeben, überhaupt nur fünf Games verloren. Im Endspiel am Mittwoch Vormittag musste eine Serie reißen, schenkten sich beide aber nichts. Am Ende setzte sich Stummer aus Grödig mit 5:7, 6:3, 6:1 durch. Somit schnappte die 37-jährige Tennis-Mama dem Küken noch den Titel weg.