Frankreich will nun Fledermäuse rehabilitieren

Sie gelten als unheimlich und sind als Träger von Coronaviren in Verruf geraten: Fledermäuse. Ein Forschungszentrum in Frankreich bemüht sich nun, den Ruf der „Flughunde“ zu verbessern. „Wir sind das Mekka der Fledermäuse“, rühmt sich das Naturkundemuseum in der Stadt Bourges gut 200 Kilometer südlich von Paris.