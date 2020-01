Fledermaus-Suppe schuld an Coronavirus-Epidemie?

Es ist ein Anblick, bei denen es Europäern eher den Magen umdreht, als das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt: Eine tote Fledermaus schwimmt in einer klaren Suppenbrühe - in vielen Teilen Asiens ist das ein ganz besonderer Leckerbissen. Nicht nur in der Region um Wuhan kann man diese Spezialität in Menükarten finden, sondern auch in Thailand, Laos oder im Vietnam.