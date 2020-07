Auf dem Bahnhof Haiming Ticketautomat aufgebrochen

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Tat verübt. Der Einbrecher zwängte den Ticketautomaten auf und stahl daraus Bargeld. Dann konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise zur Ausforschung des Täters sind an die Polizeiinspektion Silz erbeten unter: 059133/7107