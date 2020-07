Geld vom Staat für durch Corona „verdorbene“ Ware

In der Modebranche mit 7000 Betrieben und 60.000 Mitarbeitern herrscht Erleichterung. Jetzt ist es fix: Der Einkaufswert von unverkäuflichen Kleidern, Sakkos, Hosen etc. kann nach versuchtem Abverkauf mit einem Abschlag von fünf Prozent in die Fixkosten eingerechnet werden. Zuschüsse dafür sind ab 19. August beantragbar.