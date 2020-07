ESC-Starterin Paenda startet jetzt voll durch

Präsentierte sich Paenda im Vorjahr beim Song Contest in Tel Aviv mit einem reduziert-zurückhaltenden Song, so erscheint sie 2020 mit eingängigen Up-Beat-Klängen zurück auf der Bild- und Tonfläche. „Der Song ist ein Befreiungsschlag von Altlasten für mich“, so die Musikerin mit einem Augenzwinkern auf die Frage nach dem poppigen Flair ihrer neuesten Nummer „Want Me Not To Want You“.