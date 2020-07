Fall Maddie: Polizei rollt weiteren Cold Case auf

Behan wandte sich in einem sehr offenen Interview an die Öffentlichkeit. Als sie erfahren hatte, dass der Hauptverdächtige in der Causa, Christian B., eine 72-jährige US-Amerikanerin im Jahr 2005 vergewaltigt hatte, und die Details dazu erfuhr, kamen Erinnerungen an ihr eigenes traumatisches Erlebnis in Portugal wieder zum Vorschein.