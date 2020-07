Früherer CL-Halbfinalist stürzt in dritte Liga ab

Der Traditionsklub Deportivo La Coruna ist in Spanien in die dritte Liga abgestiegen. Dafür hat nach Cadiz am Montagabend auch Huesca den direkten Aufstieg in die spanische Fußball-Topliga sichergestellt. Der Klub aus Aragonien war 2018 erstmals in La Liga aufgestiegen, musste aber im Frühjahr 2019 gleich wieder den Abstieg hinnehmen. Der dritte Aufsteiger wird unter den Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der zweiten Liga ermittelt.