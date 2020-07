Tag der Drogentoten: „Sucht kann jeden treffen!“

Der Gedenktag soll nicht nur an die Drogenopfer erinnern, sondern auch an die trauernden Hinterbliebenen, die einen geliebten Menschen an die Sucht verloren haben. Abhängigkeit ist in Österreich ein präsentes Thema, deshalb appelliert die Caritas Kärnten, Süchtige nicht an den Rand der Gesellschaft zu drängen, sondern ihnen zu helfen.