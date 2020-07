Innsbruckerin (83) erwischte die falsche Pflegerin

Verdächtige Vorfälle

Als die Rumänin am 23. Juni vor der Tür stand, ging das Drama von vorne los. Sie konnte nur per Internet-Übersetzer kommunizieren, der Nachtdienst war schnell an die Schwester übergeben und auch das Kochen verweigerte sie von Anfang an. Eines Abends hörte Frau C. ihre Mutter im Nebenzimmer schwer atmen. Der Schlauch ihres Sauerstoffgeräts lag bei ihrer Hüfte, was ungewöhnlich war. „Ich dachte in dieser Nacht, meine Mutter stirbt“, möchte sie diese Stunden vergessen.