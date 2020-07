Grazer Kajaks schwimmen auf der Erfolgswelle

„Das macht uns als Klub natürlich stolz“, sagt Obmann Gerhard Peinhaupt. „Benjamin Cartellieri hat leider knapp das Limit für die U23-EM verpasst. Er hat aber noch die Chance dazu.“ Der Klubboss ließ es sich am Wochenende nicht nehmen, ebenfalls ins Kajak zu steigen. Am Samstag gewann er in der Masters-Klasse, gestern wurde er „nur“ Dritter. „Das ist aber nicht so schlimm, so große Ziele hab ich nicht mehr“, lacht Peinhaupt. „Die Rennen haben richtig Spaß gemacht. Es hat schon etwas von Hochwassercharakter gehabt, denn es war fast doppelt so viel Wasser wie sonst im Fluss. Da waren coole Wellen dabei.“