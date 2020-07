Reisepass und Militärdienst: Hwang fehlt Leipzig!

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat ohne Neuzugang Hwang Hee-chan die Vorbereitung für die neue Saison aufgenommen. Der Südkoreaner muss seinen Reisepass verlängern und einen Aufschub seines Militärdienstes beantragen. In Leipzig wird der frühere Salzburg-Stürmer frühestens am Freitag erwartet. Das bestätigte der Klub am Montag.