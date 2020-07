Hamilton legt sich mit Haas-Pilot Grosjean an

Millionen für Projekt

Und während der Präsident des F1-Eigentümers Liberty, Chase Carey, eine Million Dollar von seinem eigenen Geld in Anti-Rassismus-Kampagne investieren will, sieht Hamilton die Rolle des Automobilverbands (FIA) viel kritischer. Obwohl dieser auch ca. eine Million Euro dafür bereitstellen soll. Hamilton will diese Woche trotzdem mit FIA-Präsident Jean Todt reden: „Wir haben kaum Fortschritte erzielt, wir haben noch nichts erreicht. Wo ist Jean? Wir brauchen einen Leader.“