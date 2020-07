ÖVP über Aussagen von Verfahrensrichter empört

SPÖ: Abschlussbericht wird von Vorsitzenden erstellt

Die SPÖ nahm Pöschl ebenfalls in Schutz. Die Kritik der ÖVP gehe am Problem vorbei und sei auch inhaltlich falsch. Vize-Klubobmann Jörg Leichtfried betonte, dass in Paragraf 51 der Verfahrensordnung festgehalten ist, dass den Abschlussbericht des Ausschusses „der Vorsitzende auf Grundlage eines Entwurfs des Verfahrensrichters“ erstellt. Und eben nicht der Verfahrensrichter, wie die ÖVP behauptet hatte.