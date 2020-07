U-Ausschuss: Zwist um „ÖVP-Leak“ vor Sommerpause

Auch SPÖ kritisiert „ÖVP-Leak“

Für SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried zeige der Vorwurf, „welch Geistes Kind die türkise ÖVP ist“. Laut einem beigefügten Schreiben ist das Papier zwecks „dirty campaigning“ gegen die WKStA auch an Medien gegangen. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch erinnerte in dem Zusammenhang an ein Hintergrundgespräch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit Medienvertretern, in dem dieser die WKStA kritisiert hatte.