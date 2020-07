Schlepper nutzten Segeljachten für Überfahrten

Sechs mutmaßliche Schlepper sind am Wochenende in Griechenland festgenommen worden. Ihre Taktik: Sie schmuggelten ihre „Kundschaft“ mit Segeljachten von der Insel Korfu nach Italien. Einer der Verdächtigen wurde am Freitag auf einem Boot verhaftet, als er gleich 23 Migranten an Bord hatte.