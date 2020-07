Salzburg sucht neuen Polizei-Chef

Plötzlich war er weg: Mitte Juni hievte ÖVP-Innenminister Karl Nehammer den Salzburger Polizeichef Franz Ruf auf den Posten des Generaldirektors. Seit Juli arbeitet Ruf nun in Wien. In Salzburg läuft seitdem das Rennen um seine Nachfolge an der Polizei-Spitze. Und die in der Exekutive politisch gefärbten Netzwerke fingen bereits zu greifen an.