Förster: „Welt betreibt Raubbau an ihren Wäldern“

„Welt betreibt Raubbau an ihren Wäldern“

Laut Pekny wird auch nicht mehr Holz gefällt als das, was nachwächst. „Der Holzvorrat ist angestiegen in den letzten Jahren.“ Durch die „Trockenheit“ und die Borkenkäfer-Problematik werde sich erst zeigen, ob das so bleibt. „Mitteleuropa ist der einzige Platz auf der Welt, wo Forstwirtschaft betrieben wird - sonst betreibt der Rest der Welt Raubbau an den Wäldern. Das Umschneiden von Bäumen in Kanada, das ist keine Forstwirtschaft, das Roden in Südamerika ist auch keine Forstwirtschaft, das Abhacken von Borneo oder Indonesien ist keine Forstwirtschaft. Die Ukraine, Russland? Abhacken der Bäume. Wegtransportieren. Geld kassieren. Ein paar Ausnahmen gibt es schon. Die anderen haben Plantagen. Da wird Eukalyptus gesetzt oder Pinus Radiata (Monterey-Kiefer). Das geht ein, zwei Generationen und dann ist das System kaputt.“