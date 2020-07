FPÖ NÖ leitete Klubförderung an Rallye-Team weiter

Fast 10.000 Euro pro Jahr soll der Landtagsklub der FPÖ Niederösterreich laut Medienberichten an das Rallye-Team Franz aus Waidhofen an der Thaya gezahlt haben. Bei dem Geld handelte es sich jedoch um einen Teil der zweckgebundenen Klubförderung, die eigentlich nur für parlamentarische Arbeit verwendet werden darf. Während die FPÖ entgegen erster Angaben von einer Spende an das Team spricht, orten Kritiker eine illegale Zahlung.