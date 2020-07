Heer auf historischem Einsatz am Plöckenpass

Vor 47 Jahren entstand der Verein der Dolomitenfreunde um den 2004 verstorbenen Bundesheer-Offizier Walther Schaumann. Dieser hatte 1972 begonnen, am Monte Piano in Südtirol alte Steige aus dem Ersten Weltkrieg wiederherzustellen. Ein Jahr später folgte die Vereinsgründung. 1977 verließen die Dolomitenfreunde die Gegend um den Monte Piano und suchten sich 1983 am Plöckenpass ein neues Betätigungsfeld.