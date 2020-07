Besondere Auszeichnung für ManUniteds Rashford

„Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie“, sagte der Stürmer vom englischen Rekordmeister Manchester United. Er empfinde Demut, wenn er an all die großen Namen denke, die diese Auszeichnung in der Vergangenheit erhielten. Dazu zählen nach Angaben der Universität die Manchester-United-Legenden Sir Alex Ferguson und Sir Bobby Charlton.