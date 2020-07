Neuer Freikirchen-Cluster in Wiener Neustadt droht

Hunderte mit dem Coronavirus infizierte Personen konnten inzwischen bereits zu dem „Pfingstkirchen-Cluster“ in Oberösterreich zurückverfolgt werden. Jetzt wurden vier Personen einer Freikirche der rumänischen Pfingstgemeinde in Wiener Neustadt positiv getestet. Insgesamt 270 Kontaktpersonen sind daher in Quarantäne!