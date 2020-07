Maßnahmenpaket soll Kirchen-Cluster ausbremsen

Nägel mit Köpfen will die Stadt Linz nun im Kampf gegen den Cluster der rumänischen „Gemeinde Gottes Pfingstkirche“ machen. Von derzeit 71 Covid-19-Patienten in der Landeshauptstadt sind 45 Fälle auf diesen „Schwarm“ zurückzuführen. 504 Linzer sind in Quarantäne, 200 davon gehören zum „Kirchen-Cluster“. Die freikirchlichen Gemeinden setzen in Oberösterreich in den nächsten zwei Wochen die Feier von Gottesdiensten aus.