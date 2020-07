Zwei Jugendliche von umgeknicktem Baum verletzt

„Innerhalb von einer halben Minute schlug das Wetter komplett um, eine heftige Windböe folgte der anderen“, schildern Augenzeugen die Situation am Feldkirchner Badesee am Freitag kurz vor 20 Uhr. Zwei Jugendliche wollten noch ihre Sache packen und vom Gewitter flüchten. Am Volleyballplatz wurden sie von einem umgeknickten Baum getroffen. Das Mädchen wurden ins Uniklinikum Linz gebracht, der Bursch erlitt ein kleines Cut am Kopf.