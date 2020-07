Die USA sind im Wandel - Donald Trump nicht

Der Präsident ist aus der Zeit gefallen

Damit ist aber heute in den USA der 130.000 Corona-Toten (Zahl stark steigend) und der Massenempörung über den weithin sichtbaren Polizeiterror vorwiegend gegen Schwarze keine Mehrheit mehr zu machen. Nie zeigte es sich deutlicher als während seiner Auftritte in den vergangenen Tagen: Donald Trump ist aus der Zeit und in die Abwärtsspirale gefallen.