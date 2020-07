Hälfte von Oklahoma gehört den Ureinwohnern

Geschichtsträchtiges Urteil in den USA: Etwa die Hälfte des Bundesstaates Oklahoma ist einer Entscheidung des Obersten US-Gerichts zufolge ein Indianer-Reservat. Der Kongress habe der Nation der Creek in einem Vertrag von 1833 das Land zugesprochen, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. 1,8 Millionen Menschen sind von dem Urteil betroffen, das auch Folgen für die Steuerpflichten und das Strafrecht hat. Zudem ist es eine weitere juristische Niederlage für US-Präsident Donald Trump, der am Donnerstag bereits wegen seiner Steuerunterlagen von „politischer Verfolgung“ seitens der US-Gerichte sprach.