Kranzniederlegung ohne Zwischenfälle

Die Kranzniederlegung ersetzte das Kroatentreffen in Bleiburg, das wegen Covid-19 abgesagt worden war. Laut Dionisio blieb der große Menschenandrang aus, immer wieder kamen im Laufe des Vormittages kleinere Gruppen zur Gedenkstätte in Bleiburg. Im Vorfeld der Kranzniederlegung waren auch zwei Demonstrationen gegen das Kroatentreffen angemeldet worden. Während eine davon am Freitagabend abgesagt wurde, machten sich bei der zweiten rund 20 Personen vom Bahnhof aus auf den Weg in Richtung Gedenkstätte.