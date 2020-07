Welche Lautsprecher kommen mit an den Strand?

Mit der Lieblingsmusik im Ohr wird der Tag am See, am Meer oder am Pool noch schöner. Damit Lautsprecher und Co. nicht versehentlich Schäden durch Wasserspritzer davontragen, sollten Sie darauf achten, dass Sie sich spritzwassergeschützte Modelle zulegen. Komplett unter Wasser tauchen sollten Sie diese Geräte allerdings auch nicht.