Zahlen & Fakten: Was Sie über TikTok wissen müssen

TikTok-Nutzung bei Jugendlichen in Österreich

Mit einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr zählt TikTok im Jugend-Internet-Monitor 2020 zu den am schnellsten wachsenden Plattformen und rangiert damit aktuell auf Platz sechs der beliebtesten sozialen Netzwerke in Österreich: 42 Prozent der 11- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen hierzulande verwenden die App.