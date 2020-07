Wiener (30) bei Überfall Messer ins Bein gerammt

Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Dienstagabend bei der Lorettowiese in Wien-Floridsdorf einen 30 Jahre alten Mann ausgeraubt und dem Opfer dabei ein Messer in den Unterschenkel gerammt. Die Angreifer flüchteten, der Österreicher wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.