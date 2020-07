Pernsteiner holt Großglockner-Challenge vor Zoidl!

Der World-Tour-Profi aus dem Bahrain-Team setzte sich gegen 30 Konkurrenten in 32:43 Minuten klar vor Riccardo Zoidl (Team Felbermayr/+ 48,7 Sek.) und dem Deutschen Jonas Rapp (Hrinkow/1:22,8 Min.) durch. Bei den Damen siegte unter sechs Teilnehmerinnen Alina Reichert (Union Pielachtal) überlegen. An den kommenden beiden Tagen folgen auch noch die Rennen auf das Kitzbüheler Horn und zum Rettenbach-Gletscher in Sölden.