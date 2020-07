Ferialjob steckt voller Hürden

Die ersten Schritte in der Berufswelt enden für so manchen Praktikanten in unbezahlter Mehrarbeit. Um junge Arbeitskräfte in Zukunft besser zu schützen, fordert SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich klare rechtliche Vorgaben vom Bund. Ebenso wird auf eine Anpassung aller Mindestpensionen gepocht.