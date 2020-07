Missbrauch vertuscht! Die Doku zum Riesenskandal

Larry Nassar brachte die Kinder ins Therapiezimmer, schloss die Vorhänge, und nach wenigen Minuten wendete er seine Wunder-Behandlungsmethode an. Was den minderjährigen Sportlerinnen als gängige medizinische Vorgehensweise bei Verletzungen und Trainings-Wehwechen angepriesen wurde, war nichts anderes als schwerer sexueller Missbrauch an 500 (!) US-Turnerinnen.