Weizklamm wieder einspurig befahrbar

Ein großes Danke geht jetzt seitens des Landesverkehrsreferenten Anton Lang an die Firmen Kaim und Marko und an die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg. Nachdem unter Federführung des Straßenerhaltungsdienstes Steiermark das Wochenende durchgearbeitet wurde, kann die Weizklamm zwei Tage früher wieder einspurig befahren werden.