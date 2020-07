Auf Sieg gegen die Nummer eins folgte Finaleinzug

Nachdem Flo Schnetzer am Samstag in der Zwischenrunde beim Beachvolleyball Champions Cup in Graz ausgeschieden ist, gab es aus Salzburger Sicht am Sonntag bei der zweiten Zwischenrunde in Wien erfreuliche Nachrichten. Julian Hörl qualifizierte sich gemeinsam mit Partner Tobias Winter fürs Finalevent.