Sommerwetter lässt viele Coronagefahr vergessen

Sommerzeit gleich Ausflugszeit: Das führt in der Corona-Krise zu Problemen und Ansteckungsgefahr. Rund 1200 Menschen täglich besuchen die am 11. Juni wiedereröffnete Liechtensteinklamm in St. Johann im Pongau. Folge: Gedränge in der Warteschlange. Auch in Salzburgs Freibädern wird der Platz knapp.