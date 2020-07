E-Scooter werden an verbotenen Orten abgestellt

Sie sind aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken: Die Zahl der E-Scooter ist in der Landeshauptstadt Klagenfurt massiv in die Höhe geschnellt. Die Modelle der größten Leihfirmen finden sich manchmal aber auch mitten auf dem Gehsteig oder in Garagenausfahrten wieder - weil sie von Kunden nicht ordnungsgemäß abgestellt werden. Im Gemeinderat fordert man Nachbesserungen.